Calciomercato Crotone – Promozione e sogno Florenzi (Di martedì 21 luglio 2020) Calciomercato Crotone – Promozione Serie A In casa Crotone è iniziato il conto alla rovescia per il ritorno della squadra rossoblu nella massima divisione che potrebbe arrivare proprio domenica a Livorno. Il Crotone, attualmente in seconda posizione con sei punti di vantaggio sull’inseguitrice Spezia, potrebbe conquistare l’aritmetica Promozione in massima serie in caso di successo e mancata vittoria dello Spezia. Calciomercato Crotone – Il sogno La società inizia a pensare al prossimo campionato e come giocarselo al meglio con possibili colpi di mercato da portare a termine nelle settimane successive alla chiusura della stagione. Il sogno principale è il ritorno di ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Crotone Calciomercato Crotone, si ‘sogna’ il grande ex | I dettagli SerieBnews.com Calciomercato romanista: dove andrà Florenzi?

Terminato il prestito al Valencia, si riflette sul futuro di Alessandro Florenzi, il quale potrebbe essere uno dei giocatori del calciomercato romanista ad essere ceduto per fare cassa, ecco la situaz ...

Lafferty e Bouy, ma non solo: Reggina protagonista assoluta del mercato

La Reggina si appresta a diventare, almeno nella danza iniziale, l’assoluta prima ballerina della coreografia di calciomercato. Merito di Massimo Taibi, direttore sportivo del club, e della dirigenza ...

