Bolzano. Più sussidi per i sistemi di teleriscaldamento (Di martedì 21 luglio 2020) La Giunta provinciale di Bolzano, ha deciso di aumentare del 10% i contributi per gli investimenti e la promozione in sistemi di teleriscaldamento. Il via libera, su proposta dell’assessore provinciale all’ambiente ed energia Giuliano Vettorato, intende perseguire l’obiettivo, condiviso anche nella clausura di Giunta tenutasi lo scorso dicembre, di promuovere l’Alto Adige come regione modello per le politiche climatiche. “Con l’aumento dei contributi – evidenzia Vettorato – viene favorito il rilancio nel settore dell’edilizia e dell’artigianato locale, viene dato maggiore sostegno alle famiglie, imprese e ai comuni che fanno importanti interventi nell’efficienza energetica e non per ultimo viene fornito un prezioso contributo alla tutela del clima”. Al fine di ... Leggi su laprimapagina

