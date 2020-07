Bimbo ucciso a Cardito, la madre su Tony Badre: “Sembrava un diavolo” (Di martedì 21 luglio 2020) Prosegue il processo di uno dei casi di cronaca nera che più hanno sconvolto l’Italia negli ultimi anni. Si tratta dell’omicidio del piccolo Giuseppe, a Cardito (provincia di Napoli). La note del 27 gennaio 2019 il Bimbo è morto a seguito delle botte e del colpi di bastone inferti da Tony Essobdi Badre, compagno della madre. Una tragedia che ha profondamente scosso per l’efferatezza del crimine, per un bambino ucciso di botte. Dal processo, emergono nuovi drammatici dettagli. Omicidio di Giuseppe, parla la madre Botte, soprusi e una tragica morte che ha segnalato la vita di Giuseppe, ma anche quella delle sue sorelle, vittime e testimoni della violenza di Tony Badre. Un omicidio nella quale ... Leggi su thesocialpost

fanpage : “Un raptus di 5 minuti… è come se in quel momento mi si fosse spento il cervello” - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava, se… - TuttoQuaNews : RT @fattoquotidiano: Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava, se… - annamariamoscar : Bimbo ucciso di botte a Cardito, il patrigno: 'Aveva rotto il letto, si è spento il cervello' - impazziscoO : RT @fattoquotidiano: Bimbo ucciso a Cardito, la madre in aula: “Le mazze si sono spezzate mentre lo picchiava. Il mio ex non si fermava, se… -