Beppe Convertini, festa a sorpresa per i 49 anni (Di martedì 21 luglio 2020) sorpresa! E' rimasto a bocca aperta Beppe Convertini , lunedì sera, quando - portato 'a tradimento' su un attico in pieno centro a Roma - si è trovato davanti la squadra di 'C'è tempo per', il nuovo ... Leggi su today

Notiziedi_it : Beppe Convertini, festa a sorpresa per i 49 anni - TelefilmSpoiler : ????TANTI AUGURI A... - #20luglio ???? - AobMagazine : Tanti auguri di buon compleanno a Beppe Convertini @BeppeConvertini @AobMagazine @cirilloenzoaob… - niccolo_fabbri : Gianluca Roselli, firma del @fattoquotidiano, scrive stamani che Beppe #Convertini 'doveva essere uno dei volti di… - GuidoAlberto6 : RT @abruzzoom: PARATA DI STELLE A #PESCARA NEL SEGNO DELLA BELLEZZA Dal 29 luglio al 1 agosto le prefinali e finali di “Mister Italia” e “M… -

Ultime Notizie dalla rete : Beppe Convertini Beppe Convertini, festa a sorpresa per i 49 anni Today.it Beppe Convertini, festa a sorpresa per i 49 anni

Sorpresa! E' rimasto a bocca aperta Beppe Convertini, lunedì sera, quando - portato 'a tradimento' su un attico in pieno centro a Roma - si è trovato davanti la squadra di 'C'è tempo per', il nuovo pr ...

Sergio Muniz a piedi nudi in tv presenta la sua fidanzata acqua e sapone, la bella Morena (Foto)

A C’è tempo per… ospite ancora una volta Sergio Muniz ma oggi è apparsa anche la sua fidanzata, un regalo che l’artista spagnolo ha fatto al pubblico di Rai 1 (foto). E’ la prima volta che Muniz prese ...

Sorpresa! E' rimasto a bocca aperta Beppe Convertini, lunedì sera, quando - portato 'a tradimento' su un attico in pieno centro a Roma - si è trovato davanti la squadra di 'C'è tempo per', il nuovo pr ...A C’è tempo per… ospite ancora una volta Sergio Muniz ma oggi è apparsa anche la sua fidanzata, un regalo che l’artista spagnolo ha fatto al pubblico di Rai 1 (foto). E’ la prima volta che Muniz prese ...