Başakşehir, Göksel Gümüşdağ: «Under potrebbe andare al Napoli»

Göksel Gümüşdağ, presidente del Başakşehir, rivela che Under potrebbe trasferirsi al Napoli.

Il presidente del Başakşehir, Göksel Gümüşdağ, ha parlato di Cengiz Under, ex attaccante del club turco fino al 2017, prima del suo passaggio alla Roma. Il presidente ha commentato il futuro dell'attaccante giallorosso, che potrebbe essere al Napoli. Il numero uno del club turco ha rivelato ai microfoni di TRT Spor: «Cengiz Under potrebbe andare al Napoli e se dovesse succedere potremmo ricavare una somma da questo trasferimento».

