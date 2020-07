Anzio. Le avevano sparato in bocca e l’avevano picchiata: la gattina è salva, ma forse resterà cieca (Di martedì 21 luglio 2020) E’ fuori pericolo di vita e domani sera tornerà a casa Mia, la gattina che giovedì scorso era stata oggetto di brutali sevizie da parte di sconosciuti: prima le avevano sparato in bocca, poi l’avevano picchiata, forse prendendola a calci oppure schiaffeggiandola con violenza, sul musetto. Ma la micina, una bella gatta di 4 anni dal pelo rosso, corre il rischio di restare cieca a causa del trauma cranico riportato. “Sono felicissima – racconta Francesca – perché è fuori pericolo di vita. Da ieri sera mangia da sola e riesce ad alzarsi, anche se non cammina ancora bene in modo autonomo. Il problema grosso è che non vede: non sappiamo ancora se si tratta di un trauma transitorio o permanente, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

