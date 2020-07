Alatri, i carabinieri gli piombano in casa e lui getta un vaso di marijuana dalla finestra: denunciato pusher (Di martedì 21 luglio 2020) Piante di marijuana in casa e nella scala di accesso alla terrazza: è quanto i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Alatri hanno trovato nell’abitazione di un 36enne del posto che è poi stato deferito in stato di libertà per “coltivazione e produzione di stupefacente ai fini di spaccio”, (tra l’altro – come evidenziato in una nota stampa dei carabinieri stessi – si tratta di una persona già censita per reati contro la persona, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e reati inerente gli stupefacenti). I fatti. Piante di marijuana in casa: arrestato pusher Nel pomeriggio di ieri i militari si sono portati presso l’abitazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

