Windows 10, lo strumento di Pulizia Disco può causare problemi di avvio del computer (Di lunedì 20 luglio 2020) Sembrerebbe che in seguito all’installazione della build 19041.21 di Windows 10, dopo l’avvio automatico dell’utility Pulizia Disco, possano verificarsi problemi di avvio del computer. Microsoft ha risolto il bug ricorrendo allo strumento di risoluzione problemi. Questo viene eseguito autonomamente ed impedisce l’avvio automatico di Pulizia Disco, scongiurando quindi ogni difficoltà per i boot successivi. Con l’aggiornamento 19041.84, inoltre, Microsoft ha anche provveduto a correggere nativamente questo bug. Lo strumento di soluzione problemi viene eseguito automaticamente per due volte. La prima, su ogni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Vistosi rallentamenti e cali di frame rate per i videogiochi, con l'aggiornamento di maggio 2020: ecco cosa sta succedendo, e come rimediare su PC. NOTIZIA di Simone Pettine — 20/07/2020 Probabilmente ...

