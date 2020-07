Virtus Bologna, ufficiale l’accordo con Josh Adams (Di lunedì 20 luglio 2020) Josh Adams è il nuovo acquisto della Virtus Bologna. Dopo che lo stesso giocatore lo aveva preannunciato attraverso i social, ora è arrivata anche la conferma da parte della società. La Virtus Pallacanestro Bologna ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Josh Adams: “Sono molto entusiasta di entrare a far parte della famiglia di Virtus Segafredo Bologna. Ho seguito con interesse la stagione della Virtus, amo i tifosi e il modo in cui la squadra gioca. Come ha detto qualche mio nuovo compagno di squadra, abbiamo delle questioni in sospeso dalla passata stagione. Non vedo l’ora di scendere in campo e di vincere con questa maglia”, ha dichiara il neoacquisto ... Leggi su sportface

