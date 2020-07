Vertice Ue: Costa, sul tavolo Recovery fund da 700 mld (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - BRUXELLES, 20 LUG - Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha riferito ai giornalisti prima che i leader dell'Ue si riuniscano di nuovo che c'è un accordo sul tavolo per un Recovery fund ... Leggi su corrieredellosport

Il primo ministro portoghese Antonio Costa ha riferito, prima che i leader si riuniscano per un nuovo incontro al Consiglio europeo, che c'è un accordo sul tavolo per un Recovery fund di 700 miliardi ...AGI - Accordo sul tavolo del leader per un Recovery Fund di 700 miliardi di euro, con 390 miliardi di euro in sovvenzioni e 310 miliardi in prestiti. Lo dice il primo ministro portoghese António Costa ...