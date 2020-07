Silvia Provvedi mamma single: il messaggio per i followers (Di lunedì 20 luglio 2020) Silvia Provvedi mamma da poco più di un mese della piccola Nicole condivide alcuni scatti con la bambina che al momento sta crescendo sola in seguito all’arresto del compagno Giorgio avvenuto a pochi giorni dal parto. La vicenda giudiziaria di Giorgio è arrivata in un momento di felicità per Silvia che per la seconda volta, dopo l’esperienza vissuta accanto all’ex Fabrizio Corona, si trova ad attedendere l’esito di una giustizia in cui ha avuto e ha fiducia. La cantante de Le Donatelle non è sola, la sua gemella Giulia da cui è inseparabile la sta aiutando molto, è un periodo non facile ma la piccola Nicole appaga ogni suo momento quotidiano riempendola di gioia. In un post su Instagram Silvia ringrazia chI le sta dimostrando ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Silvia Provvedi mamma single: il messaggio per i followers - zazoomblog : Silvia Provvedi va avanti da sola Il messaggio della cantante - #Silvia #Provvedi #avanti #messaggio - zazoomblog : Silvia Provvedi il primo mese di Nicole senza papà: “Auguri sei unica” - #Silvia #Provvedi #primo #Nicole - Notiziedi_it : Silvia Provvedi, il messaggio dolcissimo per la figlia Nicole: “Un mese di te” | FOTO - zazoomblog : Silvia Provvedi un mese della figlia senza papà Giorgio: il messaggio - #Silvia #Provvedi #della #figlia -