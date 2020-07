Si tuffa in piscina e annega. Tragedia in Italia: morto un bimbo di 7 anni (Di lunedì 20 luglio 2020) È accaduto sotto gli occhi della famiglia, spettatrice impotente della Tragedia. C’erano infatti i genitori e il fratello maggiore quando nel pomeriggio, dopo le 16, alla piscina comunale di Brescia un bambino di sette anni è annegato, morto poco dopo il trasporto agli Spedali civili. In una domenica in cui in tanti hanno deciso, complice il bel tempo, di affollare le piscine. Di origini straniere, il piccolo si è tuffato in acqua e ha accusato immediatamente un malore, andando sott’acqua. I bagnini sono interventi tempestivamente, secondo il racconto dei testimoni, e hanno tentato di rianimare il bambino, le cui condizioni sono apparse subito disperate perché quando è stato portato fuori dalla piscina era incosciente. Non ... Leggi su caffeinamagazine

