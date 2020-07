Scuola: Renzi, 'barricate se non riaprono il 14 settembre' (Di lunedì 20 luglio 2020) Trento, 20 lug. (Adnkronos) - “L'importante ora è riaprire le scuole e farlo bene il 14 settembre. Su questo siamo pronti alle barricate. Un Paese che riapre il campionato di calcio e non le scuole ha qualcosa che non va. Senza Scuola non c'è futuro". Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando a Trento il suo libro "La mossa del cavallo". Leggi su iltempo

