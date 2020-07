Scudetto Juventus, Capuano: “Discorso chiuso con Inter Sassuolo, Sarri deludente” (Di lunedì 20 luglio 2020) Scudetto Juventus – La squadra di Maurizio Sarri affronterà la Lazio questa sera e avrà la possibilità di allungare ancora sull’Inter dopo il pareggio maturato ieri all’Olimpico. Secondo Giovanni Capuano,però, la lotta al titolo è definitivamente chiusa ed i tifosi del club di Andrea Agnelli possono dormire sonni molto tranquilli. L’unico vero problema riguarda Maurizio Sarri, molto deludente dopo questa stagione alla guida della squadra. Juventus: il parere sullo Scudetto Il giornalista, tramite i microfoni di Punto Nuovo Sport Show ha espresso il suo parere. Le parole sulla Scudetto: «Il campionato è morto e sepolto. Si è chiuso nel ... Leggi su juvedipendenza

