PS5 e le esclusive next-gen | Sony punta sull' innovazione e a un taglio netto con l' attuale generazione

Il dibattito sulle esclusive in arrivo solo su PlayStation 5 sta entrando nel vivo, mentre Microsoft continua a discutere del suo impegno per i giochi cross-gen. Interrogato su questo argomento da Geoff Keighley in un recente live streaming dedicato al DualSense, il responsabile marketing di PlayStation Eric Lempel ha spiegato: "Un grande pilastro della nostra azienda è l'innovazione: è un pilastro di Sony Corporation ed è anche un pilastro dell'azienda PlayStation. Cerchiamo sempre di spingere i confini dei giochi: vogliamo entusiasmare i giocatori e offrire nuove esperienze. In molti casi, non possiamo portare con noi tutti gli utenti delle console precedenti perché c'è bisogno di nuovo hardware e dispositivi".

