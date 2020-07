Pioli: «Sostituire Ibra? Serve alla squadra. Ecco perchè era arrabbiato» (Di lunedì 20 luglio 2020) Stefano Pioli ha parlato dei motivi che l’hanno spinto a rinunciare ad Ibra a partita in corso contro il Bologna: Ecco le sue parole Intervenuto in conferenza stampa Stefano Pioli ha parlato del motivo che l’ha spunto a Sostituire Zlatan Ibrahimovic contro il Bologna: «Dobbiamo essere bravi a trovare più soluzioni possibili. La presenza di Ibra, con lui che viene spesso a prendersi la palla dietro, ci da più soluzioni. Inutile negare che i numeri siano eccellenti, però ora dobbiamo spingere per fare più punti possibili da qui fino al 2 agosto. Era arrabbiato perché voleva giocare tutta la partita: è stato un punto di riferimento nelle nostre prestazioni. Noi ... Leggi su calcionews24

