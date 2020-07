Paragone a Conte: «Giuseppi tolga il tricolore, non è degno» (Di lunedì 20 luglio 2020) E’ un attacco durissimo quello sferrato da Gianluigi Paragone, senatore ex 5 Stelle pronto a lanciare il suo nuovo partito nel segno di “Italexit”, al premier Giuseppe Conte. Mentre sono ancora in corso gli incontri dei leader europei per arrivare ad una decisione finale sul recovery fund, in Italia divampano le polemiche. Da una parte i sostenitori della linea Conte, dialogo ad oltranza, dall’altra quelli come Paragone che ritengono il premier “non degno”, reo di umiliare l’Italia al cospetto degli altri stati membri dell’Unione, persino della “piccola” Olanda. >> Vertice Ue, Conte a Rutte: «Se crolla tutto ne risponderai» “Di preciso i soldi veri dove sono?” “Di preciso i soldi veri dove ... Leggi su urbanpost

