Pamela Camassa, una dea in costume: fisico perfetto! (Di lunedì 20 luglio 2020) Con un post su Instagram, la bellissima ex concorrente di Miss Italia, svela la sua forma fisica. Perfetta, con il costume rosa Pamela Camassa (Instagram screenshot)fisico da modella, sorriso smagliante, l’estate non mette in difficoltà l’opinionista tv e modella, Pamela Camassa. Evidentemente, in fase di lockdown, la showgirl toscana si è tenuta constantemente in allenamento, ed i risultati si vedono. Tanti, i post in tenuta estiva degli ultimi giorni, ora un nuovo post accende la passione dei fan. Lei, bellissima, sorride illuminata dal sole, mentre mostra un fisico perfetto in un costume due pezzi, rosa. Pamela Camassa sorprende tutti: che fisico al ... Leggi su chenews

salvo0_ : RT @dea_channel: la divina Pamela Camassa emerge dalle acque ?????????? - fabbianorozzang : RT @dea_channel: la divina Pamela Camassa emerge dalle acque ?????????? - dea_channel : la divina Pamela Camassa emerge dalle acque ?????????? - La_Giulia_87 : Pamela Camassa DONNA PIÙ INVIDIATA D’ITALIA!!!!#TemptationIsland #TempationIsland - Silvieenrose : RT @TRASHPERSON18: La Talpa 3 (2008): la squalifica di Pamela Camassa per colpa di Filippo Bisciglia -

Ultime Notizie dalla rete : Pamela Camassa Pamela Camassa, una dea in costume: fisico... CheNews.it Pamela Camassa, la prova costume è da 10 e lode

Prova costume da 10 e lode per Pamela Camassa. La showgirl 36enne, nota alla cronaca rosa per la sua relazione con Filippo Bisciglia, sfoggia un corpo da urlo a bordo piscina. Amata da tutti in virtù ...

Anna Giusti - Solido Liquido (Esclusiva)

Bella ciao - Tommaso Primo e artisti internazionali (ESCLUSIVA) play 765 • di Esclusive Pamela Camassa: "Filippo mi ha convinta, è il momento giusto per un figlio" Pamela Camassa e Filippo ...

Prova costume da 10 e lode per Pamela Camassa. La showgirl 36enne, nota alla cronaca rosa per la sua relazione con Filippo Bisciglia, sfoggia un corpo da urlo a bordo piscina. Amata da tutti in virtù ...Bella ciao - Tommaso Primo e artisti internazionali (ESCLUSIVA) play 765 • di Esclusive Pamela Camassa: "Filippo mi ha convinta, è il momento giusto per un figlio" Pamela Camassa e Filippo ...