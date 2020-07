Palozzi: su campi rom Caporetto Raggi (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Se c’e’ un comparto della macchina amministrativa in cui la sindaca Raggi ha fallito su tutta la linea, e’ senza dubbio quello delle politiche di integrazione e accoglienza, in particolar modo all’interno dei campi nomadi della Capitale, che si stanno rivelando piu’ che mai terra di anarchia, illegalita’ e degrado. Il rogo nei pressi dell’insediamento di via Candoni e’ solamente l’ultimo di una serie di episodi preoccupanti e che da tempo allarmano i romani.” “Come non dimenticare, ad esempio, i fumi tossici di via Salviati, il caos nel campo di Castel Romano, i roghi de La Barbuta o le discariche di rifiuti nei perimetri di molti altri insediamenti rom. Un fenomeno sociale che fatica a placarsi nonostante le false promesse del campidoglio grillino. ... Leggi su romadailynews

