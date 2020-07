Padre Zanotelli contro i bus gratis agli anziani: «Meglio darli ai migranti, ne hanno più bisogno» (Di lunedì 20 luglio 2020) Padre Zanotelli è stupito dalla decisione della Giunta della Regione Trentino di permettere la fruizione gratuita degli autobus solo agli anziani over 70 e non più agli extracomunitari. Lo ha dichiarato Padre Zanotelli nel corso di una lunga intervista concessa al Corriere del Trentino: “Sono rimasto colpito dalla vicenda dei bus: togliere la gratuità dei … L'articolo Padre Zanotelli contro i bus gratis agli anziani: «Meglio darli ai migranti, ne hanno più bisogno» proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Padre Zanotelli è stupito dalla decisione della Giunta della Regione Trentino di permettere la fruizione gratuita degli autobus solo agli anziani over 70 e non più agli extracomunitari. Lo ha ...

