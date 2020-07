Nunzia Bi canta “Benedetta la Sicilia” di Fausto Mesolella (Di lunedì 20 luglio 2020) Fausto Mesolella era il chitarrista più bravo in Europa. Non lo dicevo solo io, ma anche David Crosby, dopo averlo sentito suonare. Ma soprattutto era ed è un mio GRANDE amico, anche se improvvisamente è volato nell’altra dimensione. Una sera Fausto mi ha telefonato perché aveva appena composto una canzone dedicata alla Sicilia, in vista dell’esibizione che doveva fare sul palco del 1° maggio (che fu poi tagliata in modo osceno dalla pubblicità di Rai3). Mi disse che aveva composto quella canzone dopo che si era reso conto che tutti in Italia protestavano per gli immigrati tranne i siciliani, che erano quelli che per primi li accoglievano. Mi mandò il provino e mi permisi di dargli un paio di consigli. Il primo era quello di inserire un assolo di chitarra che non ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Nunzia canta Nunzia Bi canta “Benedetta la Sicilia” di Fausto Mesolella OptiMagazine Rai: palinsesti post Covid con scommesse, usato sicuro e il colpo di scena 'De Filippi'

di Veronica MarinoDov'è nel nuovo palinsesto autunnale delle reti generaliste della Rai quello che il Covid ci ha insegnato? I fatti sono sempre in primo piano, la sacrosanta leggerezza dell'intratten ...

Conte ora pensa al rimpasto: nel mirino la De Micheli

Oggi a Bruxelles è il giorno del Recovery Found. I leader dei Paesi Ue si riuniranno, in presenza per la prima volta dopo mesi di videoconferenze, nel tentativo di trovare l'accordo per sostenere la r ...

di Veronica MarinoDov'è nel nuovo palinsesto autunnale delle reti generaliste della Rai quello che il Covid ci ha insegnato? I fatti sono sempre in primo piano, la sacrosanta leggerezza dell'intratten ...Oggi a Bruxelles è il giorno del Recovery Found. I leader dei Paesi Ue si riuniranno, in presenza per la prima volta dopo mesi di videoconferenze, nel tentativo di trovare l'accordo per sostenere la r ...