L’Egitto ha un “pieno mandato” per intervenire in Libia (Di lunedì 20 luglio 2020) Le tribù che “rappresentano tutta la Libia” hanno dato “pieno mandato” all’Egitto per intervenire militarmente in Libia per cacciare “i colonizzatori turchi”. Il capo dello Stato Abdel Fatah al Sisi ha gentilmente risposto che se solo volesse, potrebbe “cambiare rapidamente lo scenario militare” mobilitando “l’esercito più potente della regione”, previo via libera del suo Parlamento … L’Egitto ha un “pieno mandato” per intervenire in Libia InsideOver. Leggi su it.insideover

