Le accuse di stupro al ministro dell'Interno francese mettono in difficoltà Macron

Parigi. Quando gli chiedono cosa ne pensa dell'inchiesta in corso sul suo conto, Gérald Darmanin, ministro dell'Interno francese da appena due settimane, assicura di essere "tranquillo come Baptiste". Nelle commedie dell'inizio del Diciannovesimo secolo, Baptiste era il capro espiatorio che sopporta

Le accuse di stupro al ministro dell'Interno francese mettono in difficoltà Macron

Parigi. Quando gli chiedono cosa ne pensa dell’inchiesta in corso sul suo conto, Gérald Darmanin, ministro dell’Interno francese da appena due settimane, assicura di essere “tranquillo come Baptiste”.

