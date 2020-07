La nuova bozza sul Recovery: 390 miliardi di sovvenzioni. Rimane il “freno d'emergenza” chiesto da Rutte (Di lunedì 20 luglio 2020) La proposta di Charles Michel lascia il volume totale a 750 miliardi (360 di prestiti), ma dà un taglio netto alla ricerca, al fondo per la transizione ecologica e azzera il fondo sanitario Leggi su lastampa

iicbim : #BIM News???'Nuovo Regolamento Codice Appalti: la nuova bozza con novità per RUP, appalto integrato e BIM consegnata… - Riparte_Italia : Alitalia bussa a Bruxelles con un piano da 70 aerei e 4 mila esuberi. Primo confronto con l'Antitrust a Bruxelles s… - OhSofyLu : @aghaseklis Poesia riassumibile in 'Esaurimento mentale incontra Genialità'. La prima bozza è la mia prefe comunque… - infoitinterno : ##Vertice Ue, nuova bozza Michel: 'Grants' 390, 'Loans' 360 mld - Lollopri33 : RT @mattiafeltri: Nuova bozza Recovery plan: oltre 200 miliardi per l'Italia -

Ultime Notizie dalla rete : nuova bozza Nuovo Regolamento Codice Appalti: nella nuova bozza per il MIT cancellate le linee guida ANAC sulla progettazione ingenio-web.it Facoltà di Medicina in Basilicata, traguardo vicino: entro agosto attesa la firma a Roma

L’ultimo tassello, quello più delicato, quello più strategico, è stato chiuso ed ora manca solo l’ufficialità. L’iter per l’istituzione del corso di laurea in Medicina in Basilicata è al rush finale.

I passi indietro di Tump e l'incubo di Enrico V (o dei Knicks del 1995)

AGI - I nemici ritengono che stia mettendo le mani avanti. Gli amici, ma non troppi, quasi ci sperano. Chi lo conosce, giura che pensa al raddoppio. Donald Turmp dice: "I giorni migliori della mia vit ...

L’ultimo tassello, quello più delicato, quello più strategico, è stato chiuso ed ora manca solo l’ufficialità. L’iter per l’istituzione del corso di laurea in Medicina in Basilicata è al rush finale.AGI - I nemici ritengono che stia mettendo le mani avanti. Gli amici, ma non troppi, quasi ci sperano. Chi lo conosce, giura che pensa al raddoppio. Donald Turmp dice: "I giorni migliori della mia vit ...