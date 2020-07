Juventus-Lazio, in convocati di Sarri: ecco la decisione su Chiellini (Di lunedì 20 luglio 2020) convocati Juventus- La Juventus si prepara allo scatto decisivo verso il nono scudetto consecutivo. Dopo il pareggio per 2-2 tra Roma-Inter, i bianconeri avranno la possibilità di allungare nuovamente le distanze dai nerazzurri. Sarri si affiderà nuovamente al 4-3-3, con Cuadrado pronto a esser schierato nella posizione di esterno offensivo con Danilo titolare nelle vesti di terzino destro. De Ligt e Bonucci confermati al centro della difesa. convocati Juventus, out Chiellini: il capitano alza bandiera bianca convocati ⎮I bianconeri a disposizione per #JuveLazio! #FinoAllaFine #ForzaJuve pic.twitter.com/hrh5CbchPU — JuventusFC (@Juventusfc) July 20, 2020 Leggi anche: ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : «Nella testa solo la Lazio». Le parole della vigilia di Mister Sarri ???? - juventusfc : Menu del tardo pomeriggio al Training Center: ????? ?? ?? - juventusfc : Al via l'incontro di Mister #Sarri con i giornalisti alla vigilia di #JuveLazio! LIVE qui ?????… - sportface2016 : #JuveLazio | I convocati di #Inzaghi - heisOG : @holardamolar @1xbet_Eng @__Omoissy @Tife_fabunmi @farouq_yahaya @ThatBrightDude @_TheGbemisola @Uncle_clique… -