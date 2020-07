Investindustrial sottoscrive linea credito legata a parametri ESG (Di lunedì 20 luglio 2020) (Teleborsa) – La Investindustrial di Andrea Bonomi ha sottoscritto una delle prime linee di credito in Europa legata a parametri ESG. Investec Bank plc è l’Arranger e il Sustainability Coordinator del finanziamento da 600 milioni di euro che fa capo a un solido consorzio bancario composto, tra gli altri, da State Street Corporation Intesa Sanpaolo. La linea di credito è stata strutturata parametrando il pagamento degli interessi a fattori ESG in ambiti quali l’ambiente, la diversità di genere e la governance. L’ammontare degli interessi verrà ridotto in funzione di quanti e quali di questi parametri verranno soddisfatti. Al fine di creare un circolo virtuoso, il risparmio sugli interessi accumulato verrà ... Leggi su quifinanza

