Il virologo Silvestri si rifiuta di andare all’incontro con Salvini, De Donno e Tarro (Di lunedì 20 luglio 2020) Lunedì 27 luglio, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, Matteo Salvini ha chiamato a raccolta il meglio della scienza italiana (e non solo della scienza) per discutere del tema “Covid in Italia tra informazione, scienza e diritti”. Tra gli invitati spiccano i nomi di Maria Rita Gismondo (“il virus è un’influenza”), Alberto Zangrillo (“il virus non c’è più”), Matteo Bassetti (“non penso che i 35.000 morti siano morti tutti di Covid”), Giulio Tarro (“Caldo alleato contro il virus”), Vittorio Sgarbi (“il virus è morto, raccontate balle”), Giuseppe De Donno (Il plasma è la cura, lo dice anche Joseph Dominus), Paolo Becchi (“non c’è stata alcuna pandemia e neppure una epidemia in ... Leggi su tpi

"La tanto citata 'prudenza' è necessaria non solo verso il virus, ma anche quando si decide di ricorrere alle cosiddette chiusure". Lo sottolinea il virologo Guido Silvestri, docente negli Usa alla Em ...

