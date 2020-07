Il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato: “Riteniamo che un anno così unico non possa – e non debba – essere trattato come un anno ordinario”. Non sarà assegnato il Pallone d’Oro 2020, il prestigioso riconoscimento per i calciatori che incorona i campioni dell’anno. La decisione è stata presa alla luce di un anno anomalo, condizionato dall’emergenza coronavirus. Il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato La notizia è stata ufficializzata da L’Equipe, che ha fatto sapere che alla luce di una stagione non ordinaria si è deciso di non assegnare il Pallone d’Oro 2020. Si tratta della ... Leggi su newsmondo

SkySport : Il Pallone d'Oro 2020 non verrà assegnato: ufficiale la decisione di France Football - DiMarzio : Non ci sarà un vincitore del #PallonedOro per quest'anno: è ufficiale - ilPostSport : Nel 2020 niente Pallone d'Oro. Lionel Messi e Megan Rapinoe rimarranno detentori dei premi fino al 2021 - PiccoloDrago65 : Che il Pallone d'oro 2020 lo assegneranno a tavolino a un calciatore dei prescritti è stato già detto ? - Serena57891118 : RT @conteDartagnan: Per il Primo Anno non verrà assegnato il Pallone d’oro...peccato perché Arcuri ci sperava! -

