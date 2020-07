Il Barcellona tutela Puig e Fati verso il Napoli: non giocheranno con la squadra B (Di lunedì 20 luglio 2020) Conclusa ormai la Liga, il Barcellona può godersi i giovani talenti della cantera che hanno dimostrato di potersi ritagliare uno spazio importante in prima squadra. Su tutti, Ansu Fati e Riqui Puig. Per questo motivo, stando a quanto riporta il quotidiano catalano Sport, i due giocatori non parteciperanno agli impegni della squadra B. Ansu Fati e Riqui Puig non giocheranno i playoff con il Barcellona B, com’è stato deciso questa mattina. L’intento del Barcellona è quello di preservarli da un possibile infortunio in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Napoli. #ÚltimaHora #FCB Ansu Fati y Riqui ... Leggi su ilnapolista

