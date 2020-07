I No Tav accusano: “Sistema di telecamere nei boschi per spiarci” (Di lunedì 20 luglio 2020) Un video ritrae il capo della Digos Carlo Ambra e altri funzionari nei boschi della Valsusa intenti a provare il funzionamento di una videocamera nascosta tra gli alberi. A diffonderlo i canali social di notav.info, che precisano come la Questura di Torino abbia istallato un sistema di telecamere wireless nel sentiero che da Giaglione porta in Clarea per spiare il movimento. Sistema che il Movimento che lotta contro l’Alta Velocità è riuscito a scoprire e rimuovere. “L’ossessione della questura torinese per i notav non ha limiti, soprattutto di budget” scrivono i No Tav, che riconducono il momento dell’installazione al periodo di quarantena per il Covid-19. “ Mentre mancavano i respiratori negli ospedali, la questura di Torino e la Digos hanno pagato un’azienda esterna ... Leggi su nuovasocieta

