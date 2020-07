Gloria Guida l’amaro sfogo sui social dopo essere stata esclusa dal programma di rai tre (Di lunedì 20 luglio 2020) Gloria Guida ha espresso la sua amarezza per essere stata esclusa dalla nuova stagione de Le Ragazze, la trasmissione di Rai Tre che la vedeva alla conduzione. La Guida ha scelto i social network, dove ha condiviso il suo pensiero in maniera trasparente e netta: “Non sarò alla conduzione de Le Ragazze per la prossima stagione. Sono dispiaciuta e amareggiata. Credo in tutta onestà di aver fatto un buon lavoro nelle edizioni precedenti, prova ne sono l’aumento costante degli ascolti e gli attestati di stima di tanti giornalisti e commentatori televisivi. La decisione di Rai Tre ha deciso così e non accetto le ragioni economiche addotte, del tutto inconsitenti. Vedremo. Mi mancherà l’affetto dei miei affezionati. Non ... Leggi su musicaetesti.myblog

