Giuseppe Conte come Don Circostanza di Silone (Di lunedì 20 luglio 2020) di Diego Fusaro. Ho già altre volte sostenuto che Giuseppe Conte è a tutti gli effetti, politicamente parlando, un personaggio tratto dalla letteratura italiana. Ricorda ora Uno, nessuno, centomila di Pirandello, ora Il visConte dimezzato di Calvino. Ha, dunque, a che fare essenzialmente con un’apparenza indistinguibile dall’essenza, con una fenomenicità che risolve per intero l’essere e, ancora, con una doppiezza politica che è sotto gli occhi di tutti e che finisce, in ultimo, per risultare caricaturale, quasi fumettistica. Per il VisConte dimezzato giallofucsia poco cambia essere avvocato in toga gialloverde del popolo prima e avvocato in toga giallofucsia dei mercati poi; tuonare con toni asperrimi contro il Mes e, in seguito, definirlo – con ... Leggi su ilparagone

ManlioDS : Mai mi sono sentito così orgoglioso di un Presidente italiano come lo sono di Giuseppe #Conte. Tenace, capace, orgo… - Rinaldi_euro : Che strano!!! Giuseppe Conte al vertice Ue sul Recovery Fund: 'Stallo più complicato del previsto' | L'HuffPost - marcotravaglio : SAMBUCA OLANDESE A Bruxelles non Giuseppe Conte, ma l’Italia intera combatte una guerra per la vita o la morte sul… - Larsenalea : RT @Gianmar26145917: Epidemia colposa e omicidio colposo plurimo: la procura di #Roma apre un fascicolo contro Giuseppe #Conte! Tutto nasce… - IIIFili : RT @StefanoMaffiol7: Giuseppe Conte, retroscena dal Consiglio Ue. La telefonata a Gualtieri: 'Siete sicuri?'. Quanti miliardi ci rimet... h… -