Getta liquido infiammabile sul vicino | un 81enne e un 64enne ricoverati

Due vicini, di 81 e 64 anni, litigano. L'81enne lancia del liquido infiammabile sul 64enne, ma viene colpito da una fiammata di ritorno. Entrambi ricoverati. Momenti di follia a Torrevecchia Teatina (Chieti): un 81enne ha Gettato del liquido infiammabile verso il vicino 64enne ed è stato colpito da una fiammata di ritorno. Entrambi sono finiti

Torrevecchia Teatina. Degenera l’ennesima lite fra due confinanti, uno getta sull’altro del liquido infiammabile e viene investito da una fiamma di ritorno, entrambi finiscono in gravi condizioni in ...Una lite tra vicini di casa è sfociata in un drammatico gesto nelle scorse ore a Torrevecchia Teatina, piccolo comune della provincia di Chieti, dove due uomini sono rimasti feriti gravemente a causa ...