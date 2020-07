Extreme Rules 2020 – Braun Strowman fa i conti con il suo passato, Rey Mysterio rischia di perdere un occhio (Di lunedì 20 luglio 2020) Una serata a tema horror, con regole estreme. La WWE regala un altro spettacolare ed intrigante PPV strizzando l’occio ad Hollywood per mantenere alta la qualità dei propri show anche con le restrizioni dell’emergenza Coronavirus. Il Performance Center di Orlando diventa un set cinematografico per un’avventura horror in stile che strizza l’occhio ad atmosfere da ‘Non aprite quella porta’ con Braun Strowman preda dei giochi psicologici del suo ex mentore, Bray Wyatt, che lo costringe a fare i conti con il suo passato da membro della Wyatt Family. ‘Il Mostro che cammina fra gli uomini’ ha barattato la difesa del proprio titolo con un duro colpo alla propria psiche. Sempre meglio che rischiare di perdere un ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Extreme Rules WWE Extreme Rules 2020, che paura per Rey Mysterio Tuttosport Report Extreme Rules - The Horror Show

Murphy cerca di eseguire un Superplex, venendo fatto cadere dopo un Headbutt e colpito da un Moonsault del conduttore del KO Show. Dopo un Atomic Drop ed una Clothesline, Owens cerca una Running Sento ...

WWE Extreme Rules 2020: incubo Braun Strowman, Rey Mysterio shock

Nottata di grande wrestling all'insegna dell'Horror Show e di finali controversi all'interno del Performance Center di Orlando (e non solo) ORLANDO (Florida) - "The Horror Show at Extreme Rules", con ...

