Decreto Rilancio approvato in via definitiva: il testo e le modifiche (Di lunedì 20 luglio 2020) Il testo integrale del Decreto Rilancio in formato PDF. Il provvedimento supera l’iter parlamentare. Dopo settimane di attesa, dubbi e polemiche, il Decreto Rilancio è in Gazzetta Ufficiale dopo la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è stato approvato in via definitiva al termine dell’iter parlamentare. P Il Decreto ha terminato non senza difficoltà il suo iter burocratico per la conversione in legge con la discussione in Parlamento, dove la maggioranza ha dovuto fare i conti con i tempi lunghi per la lotta degli emendamenti. Roma 20/08/2019 – Crisi di Governo. Discorso del presidente del Consiglio al Senato della Repubblica / foto Samantha Zucchi/Insidefoto/Image nella foto: ... Leggi su newsmondo

