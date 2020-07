De Ligt, un intervento chirurgico per risolvere problema alla spalla (Di lunedì 20 luglio 2020) De Ligt si farà operare alla spalla per risolvere il problema che gli sta causando tanti problemi, così come alla Juve intenta a risolvere De Ligt si farà operare alla spalla per risolvere il problema che gli sta causando tanti problemi, così come alla Juve intenta a risolvere. COMUNQUE IN CAMPO- Come riporta Tuttosport, l’olandese, esattamente come accaduto a Reggio Emilia, dovrebbe riuscire comunque a giocare le ultime partite della stagione tra campionato e Champions. A stagione conclusa l’operazione per tornare a posto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

