David e Victoria Beckham, vacanza extra lusso con i figli in Puglia. Il prezzo a notte? Lasciamo stare… (Di lunedì 20 luglio 2020) David e Victoria Beckham, una vacanza tutta italiana. Insieme, la famiglia Beckham al completo, per la prima volta, approda in Italia. La notizia del matrimonio tra il figlio maggiore Brooklyn e la ricca ereditiera Nicola Peltz ha già occupato molte pagine di gossip mentre di oggi una versione esclusiva e super-lusso, vede la famiglia al completo in diretta dall’Italia. Dove? Scopriamolo. Una dimora di lusso, scelta per le vacanze post-Covid dai Beckham. Si trovano precisamente a “Borgo Egnazia”, a Fasano. La provincia brindisina dà il suo ‘benvenuto’ a turisti molto speciali, che fanno il loro ingresso nello stesso resort scelto dalla coppia Justine Timberlake e Jessica Biel in occasione ... Leggi su caffeinamagazine

SkyTG24 : David e Victoria Beckham: vacanze in Puglia con il figlio Brooklyn e la futura nuora - 2ndfcbaribrit : @TheLocalItaly Vedo che, David e Victoria Beckham, con i loro figli, sono in vacanza in Puglia, a Savelletri di Fa… - TheRenry : RT @SkyTG24: David e Victoria Beckham: vacanze in Puglia con il figlio Brooklyn e la futura nuora - Gresy73 : RT @LaGazzettaWeb: David e Victoria Beckham scelgono di nuovo la Puglia per le vacanze estive: per il Daily Mail hanno trascorso un soggior… - LaGazzettaWeb : David e Victoria Beckham scelgono di nuovo la Puglia per le vacanze estive: per il Daily Mail hanno trascorso un so… -