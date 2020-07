Covid, esperti campani scoprono il tampone che in tre minuti rivela se si è positivi: «Il Covfast è una svolta» (Di lunedì 20 luglio 2020) Un tampone che in soli tre minuti rileva se si è positivi al Covid-19. Si chiama Covfast. A crearlo e brevettarlo sono stati studiosi campani, equipe della Cosvitec (Centro di ricerca di alta formazione). Il Covfast, tampone naso-faringeo Si tratta di un tampone naso-faringeo che viene eseguito sul soggetto esattamente come il tampone classico. Poi viene immerso in una soluzione colloidale che cambia colore solo in caso di positività al virus. Quindi, non serviranno più 48 ore per avere i risultati, perché saranno sufficienti solo tre minuti. Stabilisce la carica “infettante” del soggetto Questo metodo è in grado di stabilire anche la ... Leggi su secoloditalia

