Coronavirus, ancora casi a Napoli, ma non fa più paura (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Mattino traccia oggi quello che è stato il percorso del Coronavirus a Napoli. Dal primo casa dell’avvocato di rientro da Milano fino agli attuali contagi. I numeri dicono che in poco più di quattro mesi si contano 1.019 casi positivi al Coronavirus di cui 862 guariti e 142 deceduti. Ovvero circa otto casi al giorno. 234 sono stati gli asintomatici Attualmente in ospedale ce ne sono solo 8 (10 con gli ultimi del campo rom) e in isolamento domiciliare 11 (diventati 16). L’età media dei pazienti è stata 55 anni con una letalità apparente del 14,06%, apparente in quanto calcolata sui soli casi riconosciuti positivi ma bisogna tener conto della platea sommersa e misconosciuta. Nonostante i numeri siano tornati a crescere in questi ... Leggi su ilnapolista

MediasetTgcom24 : Coronavirus, contagi ancora in aumento: 249 di cui 88 in Lombardia | Altri 14 decessi #coronavirus… - sole24ore : La media nazionale dell'indice di trasmissibilità del coronavirus è superiore a 1. Le statistiche complete e altro… - Agenzia_Ansa : La ripresa plenaria del Consiglio Ue slitta ancora alle 19. Direttamente con una cena di lavoro tra i leader #ANSA… - napolista : #Coronavirus, ancora casi a #Napoli, ma non fa più paura Il Mattino riporta l’andamento dell’epidemia fin dal prim… - CCKKI : #Coronavirus, l'infettivologo Massimo Andreoni, direttore di Malattie infettive al Policlinico Tor Vergata e dirett… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ancora Locatelli (CSS): “Il coronavirus è ancora pericoloso, ma la scuola va assolutamente riaperta” Orizzonte Scuola Coronavirus, Walter Ricciardi: "Rischiamo il caos catalano. Nuovi lockdown nelle località di vacanza"

L'Italia sul coronavirus rischia "uno scenario catalano ... Ma il punto sono gli indici di contagio, ancora allarmanti per l'esperto, e il comportamento degli italiani. "Servono più controlli, ma ...

Ultima chiamata per iscriversi alla Call for Solutions di Open Accelerator

Le startup che si occupano di salute digitale hanno ancora 2 settimane per iscriversi alla Call for Solutions di Open Accelerator. È stata, infatti, prorogata al 31 luglio la scadenza per le iscrizion ...

L'Italia sul coronavirus rischia "uno scenario catalano ... Ma il punto sono gli indici di contagio, ancora allarmanti per l'esperto, e il comportamento degli italiani. "Servono più controlli, ma ...Le startup che si occupano di salute digitale hanno ancora 2 settimane per iscriversi alla Call for Solutions di Open Accelerator. È stata, infatti, prorogata al 31 luglio la scadenza per le iscrizion ...