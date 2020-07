Convergenza rossoverde, nasce una rete ecosolidale (Di lunedì 20 luglio 2020) Nei mesi dell’emergenza della pandemia è stato un movimento carsico di riunioni, confronti. Anche un accenno di organizzazione affiorata in alcune occasioni significative: le ultime sono i voti parlamentari sulle missioni libiche. Prima, ad aprile, c’era stato un appello al governo su «Tre priorità per uscire dalla crisi» https://ilmanifesto.it/tre-priorita-per-uscire-dalla-crisi/ con un lungo elenco di firmatari. Ma risalendo all’indietro nel tempo, i segnali della rete che venerdì 24 si presenterà a tutti e tutte in un’assemblea online (dalle 13) dal sito … Continua L'articolo Convergenza rossoverde, nasce una rete ecosolidale proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

