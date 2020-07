Conte complottista: «Un calendario folle, che vuole metterci in difficoltà. L’anomalia c’è» (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Inter pareggia con la Roma e vede sparire le chance per lo scudetto. Nel post partita Antonio Conte è tornato quello di un tempo, tra recriminazioni arbitrali e lamenti per il calendario. Contestatissima la rete dell’1-1 della Roma, nata da un fallo di Kolarov su Lautaro Martinez. Il tecnico ha tuonato: «Quell’azione non è stata dubbia: il giocatore della Roma non prende la palla ma il calcagno di Lautaro. Per gli arbitri massimo rispetto e non mi voglio attaccare a certe cose. Anche loro possono sbagliare e Di Bello ha sbagliato. Se fossimo andati a riposo sull’1-0, forse sarebbe andata diversamente». Ma il meglio Conte lo ha dato nel parlare del calendario. Ha urlato al complotto contro l’Inter, praticamente. «Stiamo lottando anche contro ... Leggi su ilnapolista

I due Governi Conte, sia quello della versione “Conte-Avvocato del Popolo” che quello della versione “Conte-Riferimento di tutti i Progressisti” hanno progressivamente allontanato l’Italia dai suoi tr ...

Inter, spopola #ConteOut. Ma per molti è Giuseppi il "Conte" da mandare via

Il Conte da mandar via? Per alcuni è Antonio, l'allenatore dell'Inter. Per altri è Giuseppe, il presidente del Consiglio. Così può succedere che, se su Twitter inizi a impazzare l'hashtag #ConteOut pe ...

