Conte, calendario folle,fatto per metterci in difficoltà (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 20 LUG - "Non cerco scuse, e a questi ragazzi posso solo dire 'bravi'. Hanno fatto un calendario per metterci in difficoltà. Gli orari li sceglie la lega? forse non eravamo presenti ... Leggi su corrieredellosport

capuanogio : #Conte: “Il calendario dell’FC Internazionale è fatto per metterci in difficoltà. Gli orari li sceglie la Lega? Si… - capuanogio : #Conte: “Il calendario frutto di compromessi? Se deve volare uno schiaffo lo prende sempre l’#Inter” - MarcoBarzaghi : #Conte attacca 'Calendario folle per mettere in difficoltà l'Inter' - MustaphaMtaha : @FabRavezzani Ma cos’è questo attacco a conte sempre e comunque ,qualsiasi cosa dica!!per caso non ha ragione?!!!Lu… - TheBigPaul72 : 14 milioni al mese per sentire queste analisi tecniche Roma-Inter, Conte: 'Si parla di campionato non all'altezza,… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte calendario Fonseca: «Abbiamo perso due punti». Conte si lamenta. «Calendario folle»

Paulo Fonseca non ha dubbi: «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono ...

Furia Conte: «Calendario folle. Chi prende gli schiaffi è sempre l’Inter»

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida pareggiata contro la Roma. PRESTAZIONE – «Stiamo parlando di una squadra che secondo me sta facendo delle ottime ...

Paulo Fonseca non ha dubbi: «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono ...Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida pareggiata contro la Roma. PRESTAZIONE – «Stiamo parlando di una squadra che secondo me sta facendo delle ottime ...