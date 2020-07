Consiglio UE, quarta giornata di trattative. Conte: "Il confronto diventa più risolutivo" (Di lunedì 20 luglio 2020) Quella di oggi potrebbe essere la giornata risolutiva per il Consiglio Europeo. Dopo tre giorni di nulla di fatto e incessanti consultazioni tra i leader UE, oggi i lavori riprenderanno alle 16 e, come anticipato nelle ultime ore, il presidente del Consiglio UE Charles Michel dovrebbe presentare una nuova proposta formale che dovrebbe prevedere una "riduzione dei trasferimenti a 400 miliardi e 390 miliardi" del Recovery Plan.Il premier Giuseppe Conte, rientrando in hotel al termine della terza giornata di lavori, ha spiegato che "ci stiamo avvicinando allo zoccolo duro delle rispettive posizioni" e che "il confronto diventa più risolutivo":Questa negoziazione volta ad abbassare il livello di efficacia della reazione europea non ... Leggi su blogo

