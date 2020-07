Comune Ciampino: fake news su trasporto bus mare, tutto regolare (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “Il servizio del bus per il mare e’ iniziato regolarmente, come da programma, ed attualmente ne hanno gia’ usufruito moltissimi cittadini, arrivando fino ad esaurire la capienza massima del trasporto”. Lo dichiara in una nota l’assessore ai Trasporti del Comune di Ciampino, Folco Cappello, secondo il quale “e’ deprecabile che ci si trovi a dover smentire fake news messe in giro da persone poco attendibili e che tali fake news siano riprese da opposizioni pigre e poco attente, sempre pronte a cavalcare qualunque pettegolezzo pur di gettare discredito sull’Amministrazione”. Il servizio, afferma Cappello, “e’ uno dei piu’ apprezzati dai nostri cittadini, che dopo anni di ... Leggi su romadailynews

comuneciampino : Comunicato Stampa del Comune di Ciampino - L’Assessore ai Trasporti, Folco Cappello, smentisce le fake news sul bus… - comuneciampino : Pulizia straordinaria strade agosto 2020 - Ordinanza n. 86/2020 - comuneciampino : AVVISO: Interruzione linee ferroviarie Ciampino-Colleferro e Ciampino-Frascati dal 1 agosto al 30 agosto 2020 - Dis… - dentro_nero : RT @comuneciampino: Comunicato Stampa del Comune di Ciampino - La giovane artista Sofia Felice riceve il riconoscimento del Sindaco Ballico… - comuneciampino : Comunicato Stampa del Comune di Ciampino - La giovane artista Sofia Felice riceve il riconoscimento del Sindaco Bal… -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Ciampino Comune Ciampino: fake news su trasporto bus mare, tutto regolare RomaDailyNews Ciampino – Porchetta (DiC) sui beni comuni: “Riqualificazione aree in disuso fatta da cittadini e non da privati”

Il nuovo consigliere di minoranza Alessandro Porchetta (Diritti in Comune), confluito nell’Amministrazione Comunale dopo l’uscita di Dario Rose, ha girato un video presso Parco Aldo Moro per parlare a ...

Linee ferroviarie Roma sud, ad agosto nuovo stop

La Direzione Regionale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che per il potenziamento strutturale della tratta “Roma-Cassino” saranno interrotte dal 1 al 30 agosto 2020 la linea ferroviaria ...

Il nuovo consigliere di minoranza Alessandro Porchetta (Diritti in Comune), confluito nell’Amministrazione Comunale dopo l’uscita di Dario Rose, ha girato un video presso Parco Aldo Moro per parlare a ...La Direzione Regionale di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha comunicato che per il potenziamento strutturale della tratta “Roma-Cassino” saranno interrotte dal 1 al 30 agosto 2020 la linea ferroviaria ...