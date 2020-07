Calzini spaiati ovunque? Segui questi 9 consigli per riciclarli in modo utile e creativo. (Di lunedì 20 luglio 2020) Dopo aver fatto il bucato tutti noi ci ritroviamo quasi sempre con i Calzini spaiati che puntualmente mettiamo nel nostro cassetto, insieme a quelli rotti e consumati o li buttiamo via. Ma ci sono diversi modi originali e utili per riciclare i Calzini che non usiamo più. 1. Panni per spolverare o pulire casa I Calzini spaiati possono essere utilizzati per spolverare casa, soprattutto in quegli angoli difficili da pulire come le fessure dei termosifoni e delle tapparelle. Il calzino di cotonepuò essere utilizzato per la pulizia di vetri, finestre e sanitari. 2. Profumatore per armadi e cassetti I Calzini spaiati possono essere utilizzati come dei sacchetti per profumare la biancheria. Prendete il calzino e riempitelo di fiori profumati, di ... Leggi su pianetadonne.blog

? Non cestinateli, provate a dar vita a nuovi oggetti, semplici e veloci idee per riutilizzarli al meglio. E’ capitato almeno una volta nella vita da ognuno di noi, di lavare il bucato in lavatrice e ...

