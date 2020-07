Cagliari, Pavoletti ci spera: “Vorrei giocare qualche minuto in questo finale di stagione” (Di lunedì 20 luglio 2020) Non avrebbe mai immaginato di incappare in una stagione così sfortunata. Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari, si era infortunato alla prima giornata di Serie A in questa annata salvo poi farsi male a pochi giorni dal suo possibile ritorno in campo. Il giocatore rossoblù è mancato alla squadra nell'anno del centenario ma non ha mai perso il sorriso e la fiducia per il futuro. Parlando A Videolina, infatti, Pavoloso si è detto carico e speranzoso di dare un senso a questo finale di stagione che, causa coronavirus, si è prolungato nei mesi estivi.Pavoletti: "Vorrei giocare qualche minuti prima della fine della stagione"caption id="attachment 520393" align="alignnone" width="726" Pavoletti (getty ... Leggi su itasportpress

sportface2016 : #Cagliari, #Pavoletti spera di rientrare già in questo campionato - CagliariNews24 : ?? #Pavoletti sogna un #Cagliari ultraoffensivo ?? «Io in campo con #JoaoPedro e #Simeone? Sarebbe bello» - sportli26181512 : Cagliari, Pavoletti: 'Mi piacerebbe giocare qualche minuto...': Leonardo Pavoletti, attaccante del...… - Cagliari_1920 : Pavoletti: «Spero di giocare qualche minuto prima della fine del campionato» - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? | Parla Leonardo #Pavoletti: rivedremo l'attaccante nelle ultime partite della stagione almeno per qua… -