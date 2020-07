ALMADA, DUTTILITA’ E FRESCHEZZA A CENTROCAMPO: APACHE COME TEVEZ (Di lunedì 20 luglio 2020) Thiago ALMADA è uno dei più promettenti centrocampisti del Sudamerica con molteplici club europei che hanno puntato il giovane talento di Fuerte APACHE pronti a portarlo nel Vecchio Continente. Nato nel 2001 in un barrio di Buenos Aires – che ha dato i natali a Carlos TEVEZ – è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Velez Sarsfield, con il quale ha esordito ad appena 17 anni nell’agosto del 2018 in Primera Division nella sfida contro il Newll’s Old Boy. ALMADA, accostato a molte squadre italiane, in breve tempo ha scalato le gerarchie del club argentino salendo alla ribalta nazionale così da diventare uno degli argentini in patria più seguiti del momento. Nell’ultimo anno con il Velez, ALMADA ha collezionato 25 presenze e ... Leggi su alfredopedulla

