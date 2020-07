5G: un emendamente al Dl Semplificazioni vieta ai Comuni di opporsi alle reti di nuova generazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Con un emendamento inserito nel Decreto Semplificazioni pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 16 luglio, il Governo ha di fatto messo un freno ai rifiuti opposti da ben 500 sindaci italiani che, tramite un’ordinanza, avevano vietato l’installazione di antenne 5G sul proprio territorio di competenza. L’emendamento di fatto va a sostituire l’articolo 8 della legge numero 36 del 22 Febbraio 2001 e afferma che “i Comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano

Il Decreto Semplificazioni è legge ... Non sarà possibile nemmeno modificare i limiti massimi di emissioni elettromagnetiche consessi. L'emendamento dunque annulla tutte le ordinanze dei tanti sindaci ...

Nel periodo più duro della pandemia di COVID-19, il tema dell'installazione delle reti 5G ha assunto connotati grotteschi, sollevando il più delle volte paure infondate, come il fatto che il Coronavir ...

