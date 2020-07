Xbox: il Series X Games Showcase sarà un grande show, parola di Geoff Keighley (Di domenica 19 luglio 2020) Il giornalista canadese Geoff Keighley ha dichiarato che l’Xbox Series X Games showcase sarà uno spettacolo imperdibile, molto diverso dall’evento di maggio Microsoft si sta preparando per un’entrata col botto nella next-gen. L’evento Xbox Games showcase, come abbiamo avuto modo di riportarvi negli scorsi giorni, è fissato a giovedì 23 luglio. Sono attese tutte le principali produzioni first party della casa di Redmond. Del tutto lecito sperare anche nella presenza di titoli third-party. L’evento è attesissimo dalla parte della community più orientata verso la console Microsoft. Secondo le ultime dichiarazioni del noto giornalista ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Xbox: il Series X Games Showcase sarà un grande show, parola di Geoff Keighley #Microsoft #XboxOne #XboxSeriesX… - gemin_steven98 : RT @Multiplayerit: Xbox Series X: per Phil Spencer la console war è controproducente, le compagnie dovrebbero aiutarsi - JustNerd_IT : Xbox Series X: #Microsoft elimina il Live Gold annuale. Il multiplayer diventerà gratuito? - Leggi l'articolo compl… - Notiziedi_it : Evento Xbox Series X del 23 luglio in streaming: le anticipazioni da Microsoft - spaziogames : Questione di tempo? #Fable #XboxSeriesX #Xbox -