Teo Mammuccari si è sposato? La notizia clamorosa è un bluff (Di domenica 19 luglio 2020) Teo Mammuccari annuncia su Instagram: “Mi sono sposato, finalmente Arianna è mia moglie”. La foto, però, solleva perplessità Teo Mammuccari annuncia su Instagram le sue nozze lampo. “Mi sono sposato, pochi veri amici e un grande ringraziamento a Don Filippo per la sua cerimonia bellissima un abbraccio a tutti e finalmente posso dire da mia moglie Arianna“, scrive il conduttore Mediaset di programmi di successo come Le Iene e Tu si que vales postando una foto che, da subito, solleva qualche dubbio nei followers. Nello scatto, Teo, in giacca e cravatta, bacia sulle labbra una donna bionda vestita di bianco. I più scaltri smascherano il bluff: è uno scatto tratto dal set del film del 2007 Piper (diretto da Carlo Vanzina) e la donna in questione ... Leggi su zon

